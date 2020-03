esclusiva Dg Imolese: "Giudicare la scelta di scienziati sarebbe irrispettoso"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto il Dg dell'Imolese Marco Montanari, per commentare l'obbligo della disputa delle gare, anche in Serie C, a porte chiuse, a seguito dell'emergenza Coronavirus: "Siamo di fronte a un'emergenza internazionale molto importante, e credo che in questa situazione il parere degli uomini di calcio, presidenti o direttori, conti davvero poco, perché non siamo esperti in materia: c'è un comitato scientifico che ha lavorato optando per una data scelta, dare giudizi in merito sarebbe irrispettoso. Non dobbiamo nemmeno chiederci se sia giusto o meno, loro hanno fatto quel che dovevano. E il Governo, così come le federazioni, si sono adeguate, hanno fatto la cosa più giusta".