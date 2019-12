ESCLUSIVA TMW - Dg Pontedera: "Piana e Serena potrebbero giocare già in B"

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno incontrato questa mattina il Dg del Pontedera Paolo Giovannini, che ha ampiamente parlato della situazione granata: "Un ringraziamento per tutto questo percorso, va alla proprietà. Il primo anno con Maraia in panchina soffrimmo molto l'avvio, due soli punti in sette gare, e tutti puntarono il dito contro di noi: l'aver superato quel momento ci ha rafforzati, perché conta molto il modo in cui si va oltre le difficoltà. A Pontedera è inutile la caccia alle streghe, serve compattezza di tutto l'ambiente, e questo, così come il non frenare mai le ambizioni dei ragazzi, è sempre stato un nostro punto di forza. Certo, ci sono partenze dolorose, penso a Pesenti lo scorso anno per citarne una recente, ma accettare queste dinamiche ci dà credibilità. Tutto è permesso dall'alchimia creata".

Squadra giovane ma esperta quest'anno. Se dovesse fare nomi di calciatori che il prossimo anno vedremo in B, chi direbbe?

"Credo che Serena verrà aggregato al Venezia, che già ne detiene il cartellino. Poi abbiamo quattro ragazzi del '98 che, se fossi un club di B, valuterei anche vista l'opportunità della Lista B, dedicata agli Under 23 che non ha limitazioni: mi riferisco a Benassai, Bernardini, Semprini e Tommasini. Hanno tutti caratteristiche fisiche e tecniche per disputare la categoria. Tra gli over, non è stata per me una sorpresa l'escalation di Piana, mi meraviglia semmai che la Serie B se lo sia fatto scappare: dopo un avvio strepitoso, ha subito un piccolo infortunio, ma è rientrato alla grande".

L'intervista integrale di Giovannini sarà disponibile sul prossimo numero del TMW Magazine, scaricabile gratuitamente dal 10 dicembre su Tuttomercatoweb.com.