ESCLUSIVA TMW - Ds Reggiana: "Vogliamo sorprendere, in primis noi stessi"

Una Reggiana che sta alacremente lavorando per questo campionato di Serie C, che vede gli emiliani tra le partecipanti dopo un anno di purgatorio. Un generale punto della situazione, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è fatto dal Ds granata Doriano Tosi.

Mediante ripescaggio ma è Serie C: come sta procedendo l'organizzazione?

"L'organizzazione sta procedendo frettolosamente, con ansia e tensione come quando c'è da finire di fare qualcosa, ma siamo molto felici di quanto fatto finora. La C è stata un bella sorpresa".

La scelta di mister Alvini lasciava presagire che qualcosa ci fosse...

"In realtà Alvini lo abbiamo scelto per la grande preparazione che ha, volevamo un tecnico che ci facesse vincere la Serie D e che fosse già pronto poi per la Serie C: il suo era il profilo ideale. Ora dobbiamo completare la squadra".

Il triennale a Scappini, però, lascia ben presagire anche per il futuro.

"Speriamo di mettere a segno un altro paio di colpi, poi l'organico sarà ok. Forse prenderemo un altro paio di giovani ma negli ultimi giorni di mercato, la squadra è comunque adeguata al tipo di campionato che vogliamo fare".

Che tipo di campionato volete fare?

"Non possiamo dire che vogliamo solo salvarci, ma nemmeno che vogliamo vincere da primi... vogliamo intanto sorprendere, in primis noi stessi. E poi dare soddisfazioni alla gente di Reggio, perché è quello che meritano".