Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

Davide Vaira, ds della Robur Siena ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "Le prestazioni sono sempre arrivate, anche se in trasferta abbiamo fatto molto bene rispetto al rendimento interno. Sabato sabato siamo stati bravi a riprendere una partita che si era messa male. Il nostro è un percorso nuovo, con tecnico e squadra rinnovata. Dal Canto in discussione? Non abbiamo mai assolutamente pensato di metterlo in discussione. Credo e crediamo nel suo lavoro non abbiamo mai pensato di metterlo in discussione. Il VAR in Serie C? Servirebbe tanto sia a noi che agli arbitri. Gli errori ci possono stare, dobbiamo aiutare i direttori di gara rasserenando il clima perchè molti sono ragazzi molto giovani".