ESCLUSIVA TMW - Playoff al via. Ds Teramo: "Ai playoff vincerà la squadra più brava, no la più forte"

esclusiva Playoff al via. Ds Teramo: "Ai playoff vincerà la squadra più brava, no la più forte"

© foto di Ufficio Stampa Teramo Calcio

vedi letture

Oggi alle 17:04 Serie C di di @claudilyn87

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

"Capiremo la nostra condizione e come ci siamo preparati solo quando affronteremo il primo avversario reale": così il Ds del Teramo Sandro Federico, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Il tema centrale della questione sono gli imminenti playoff, cui la formazione abruzzese parteciperà. Inizierà a breve un mini torneo: quali sono le armi necessarie per arrivare in fondo?

"Ai playoff vincerà la squadra più brava, no la più forte. In queste gare particolari, intervengono molti fatti, come a esempio la condizione mentale e atletica, oltre poi a una certa tensione data dal fatto che tutti ambiscono alla promozione. I valori si azzerano, ma per nostra fortuna abbiamo una rosa ampia, una squadra fresca, e partire subito, per mettere benzina nelle gambe, è forse un vantaggio, anche se ci sono molte cose da capire. Alla fine, probabilmente, chi subentrerà più avanti può essere dell'avviso che gestire tre sole partite è più semplice". Riguardo invece alla regular season, c'è qualche rammarico?

"Abbiamo avuto un andamento un po' altalenante, una discontinuità che ci ha fatto perdere qualche punto che adesso ci manca, ma esprimiamo un ottimo calcio, e questo deve essere un punto di forza per noi". A tal proposito, è arrivata la conferma di mister Cetto Di Mascio proprio prima dell'avvio dei playoff. Segnale forte.

"E' la dimostrazione che ci muoviamo con programmazione, che siamo pronti per il futuro. Anche se ovviamente vogliamo prima essere la sorpresa di questi imminenti spareggi".

© Riproduzione riservata