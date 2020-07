esclusiva Playoff Serie C. Novara, Lanni: "Col Renate una gara da vincere per forza"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Un lungo stop dovuto al Covid, poi la ripresa con la prima gara dei playoff, e ancora una pausa, data dal passaggio d'ufficio del Secondo Turno dei playoff per rinuncia del Pontedera: un cammino curioso quello del Novara, ora comunque approdato al Primo Turno della Fase Nazionale degli spareggi che possono portare alla B.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il portiere azzurro Ivan Lanni.

Arrivo a Novara quasi al gong di mercato, poche gare e poi lo stop forzato: mesi singolari per il tuo percorso.

"Indubbiamente è stato un periodo particolare, ma per tutti, non solo per me. A ogni modo l'impatto con Novara e il Novara è stato ottimo, ho trovato una squadra giovane ma con qualità, un organico importante: conoscevo già Buzzegoli e Bianchi, avevo condiviso con loro l'esperienza ad Ascoli, ma ho fatto presto ad ambientarmi. Poi a livello strutturale credo Novara sia il top, non solo in C ma anche a confronto con tante piazze di B".

Seconda gara da giocare in questi playoff: come arrivate al match contro il Renate?

"Sono playoff strani, arrivati dopo una pausa forzata davvero lunghissima, abbiamo dalla nostra il vantaggio di aver già giocato ma sono match particolari. A ogni modo ci stiamo preparando, stiamo bene, al netto di un altro stop".

Come è stata questa settimana che vi ha obbligati a stare nuovamente lontano dal calcio giocato?

"Vediamo il lato positivo, abbiamo avuto una settimana in più per preparare la gara. Abbiamo potuto recuperare qualche acciaccato, aspetto importante per affrontare una squadra tosta e di qualità come il Renate".

Che gara ti aspetti contro le pantere brianzole?

"Per noi è una gara da vincere per forza. Dovremmo partire subito per fare male e subire meno possibile, occorrerà starci più con la testa che con il fisico; noi finora abbiamo mostrato un buon mix".

Avendo rodato una prima gara, dove credi possa arrivare questo Novara?

"Non dobbiamo pensare a nulla, e vedere come va intanto domani. Il vero mini torneo dei playoff, del resto, inizierà con l'ingresso delle seconde classificate".