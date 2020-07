esclusiva Playoff Serie C. Ternana, Furlan: "Col Monopoli ci aspetta una guerra: siamo pronti"

Il tour de force della Ternana è iniziato lo scorso 27 luglio con la gara di Coppa Italia, ed è poi proseguito con i playoff: da allora tre partite sono state giocate, un'altra è ormai alle porte. Domani, infatti, le Fere se la vedranno con il Monopoli, nel Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoweb.com, ne ha parlato il centrocampista Federico Furlan.

Archiviata la gara contro il Catania, è tempo per voi di giocare la quarta partita: come sta la squadra?

"Stiamo bene, abbiamo proseguito la preparazione dopo un match, quello contro i siciliani, in cui abbiamo sofferto un po' il primo tempo, ma la condizione spesso si vede solo nella ripresa, che noi abbiamo gestito bene mentre il Catania si è allungato. Serve della malizia per la gestione dei queste partite che arrivano dopo una lunga sosta, averne giocate tre qualcosa vuol dire".

E' quindi un vantaggio, per voi, giocare con un Monopoli all'esordio dopo uno stop di oltre 110 giorni?

"Queste gare sono sempre un'incognita, ma aver giocato è stato un vantaggio, abbiamo capito tante piccole cose già dalla gara contro la Juventus U23 in Coppa Italia Serie C. Star fermi 4-5 mesi è davvero dura, c'è chiaramente entusiasmo quando si scende in campo soprattutto la prima volta ma è questo un aspetto da dosare".

Vi aspettate quindi un avversario frenetico, con una positiva smania di giocare a mille all'ora da subito?

"Sicuramente loro partiranno forte, noi dobbiamo essere attenti e gestire tutto al meglio, fino al 90' e anche oltre. Le gare si possono vincere anche in extremis, non è questo un aspetto da sottovalutare".

Una squadra, quella biancoverde, che avete già affrontato in campionato: che partita ti aspetti?

"Noi conosciamo loro e loro conoscono noi, all'andata abbiamo perso 2-0 ma al ritorno abbiamo preso le misure, e da questo dobbiamo partite. Ci aspetterà una guerra, le gare secche richiedono sempre un grande sacrificio, soprattutto quando, come nel nostro caso, si deve trovare la vittoria a tutti i costi, ma abbiamo entusiasmo e voglia, sono fiducioso. Come lo è tutto l'ambiente rossoverde".

L'esser per la prima volta a dover avere l'obbligo di vincere può condizionarvi negativamente?

"Dobbiamo essere bravi a gestire la gara senza il pensiero fisso di vincere a tutti i costi, dobbiamo giocare come sappiamo e rimanere lucidi. Servirà tenere la gara e il risultato fino i fondo".