ESCLUSIVA TMW - Playout al via. Pianese, Gagliardi: "Nuove idee e metodi di lavoro: siamo carichi"

Playout al via. Pianese, Gagliardi: "Nuove idee e metodi di lavoro: siamo carichi"

Serie C

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

Tra le squadra invischiate nella lotta alla salvezza, c’è anche la Pianese, che dopo una sola stagione tra i pro, è chiamata al doppio confronto con un’altra neo promossa, la Pergolettese. Sfida da dentro o fuori, della quale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il capitano dei bianconeri Francesco Gagliardi. Testa ai playout. Ma andando alla stagione, come descriveresti l’anno della Pianese?

“E’ stato un anno difficile, sapevamo di dover dare tutto per la salvezza, che non era un obiettivo facile, ma ce l’abbiamo messa tutta: tra alti e bassi, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, siamo sempre stati alla pari o superiori agli altri a livello di gioco, ma il campionato era davvero ostico”. Se tu potessi riavvolgere il nastro, cosa cambieresti di questa stagione?

“Sicuramente cambierei qualche risultato. Siamo stati padroni del campo, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritato, buttando dei punti. Con altre sei o sette lunghezze ci saremmo tranquillamente salvati”. Punti che potevano esser fatti se magari si fosse ripresa la regular season...

“Guardiamo un aspetto positivo: il nostro trend prima della pausa non era positivo, qualche scontro diretto ci era stato fatale, ci dovevamo risollevare perché il morale non era dei migliori. Dicevo che lo stop ci ha rigenerati”. Come arriva quindi la squadra a questo doppio scontro salvezza?

“Abbiamo azzerato tutto, siamo rientrati come fosse una pausa da un campionato all’altro, e con il nuovo mister abbiamo preso nuove idee e nuovi metodi di allenamento. Arriviamo carichi a queste due gare, dove la concentrazione sarà fondamentale: fisicamente tutte le squadre saranno un po’ indietro, la testa fa la differenza”. Quanto sarebbe importante, per la Pianese, rimanere in Serie C?

“Mantenere la categoria è un obiettivo importante per tutti, la giusta ricompensa per quanto fatto, anche dalla società, che ha investito molto sul restyling dello stadio di Piancastagnaio: disputare un campionati di C a casa nostra sarebbe bellissimo, giocare lontano da casa è stato un po’ penalizzante, e noi contiamo di farlo il prossimo anno”.

