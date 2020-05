esclusiva Potenza, D'Angelo: "Sogniamo i playoff. Ma credo che chiuderanno la stagione"

vedi letture

“Alla fine sono abbastanza convinto che faranno terminare la stagione qua, anche se a me piacerebbe tanto giocare i playoff”. E’ questa la sintesi del pensiero di Sonny D’Angelo, centrocampista classe 1995 oggi a Potenza, ma di proprietà del Livorno, sul futuro del campionato di Serie C. “Sarebbe bello poterci giocare i playoff in casa nostra - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - e questo lo pensa tutta la squadra. Siamo d’accordo con il nostro presidente: se c’è una possibilità di realizzare il sogno di una città come Potenza noi vogliamo giocarcela fino in fondo”.

Dopo oltre due mesi di stop la voglia di tornare a giocare è tanta.

“Tantissima. Questi mesi hanno stravolto le nostre vite, ma ci tengo a dire una cosa”.

Prego.

“La gente di Potenza è stata incredibile. Dal giorno dopo l’inizio del lockdown non c’era più nessuno in giro, tutti si sono comportati al meglio. Non è un caso, secondo me, che la Basilicata sia una delle regioni con il minor numero di contagi. Potenza voto dieci”.

Come sono trascorse le giornate in isolamento?

“Mantenendoci in allenamento. Tutti i giorni avevamo le sedute in videoconferenza con i preparatori atletici per fare gli esercizi che ci venivano assegnati. Con noi poi c’era sempre anche il mister ha continuamente puntato sull’aspetto mentale, spronandoci a lavorare per essere pronti in caso di ripartenza”.

In attesa del Consiglio Federale di domani, diamo uno sguardo al futuro con il suo cartellino in mano al Livorno. Progetti?

“Ancora non so dove giocherò il prossimo anno, ma se dovessi tornare a Livorno farò di tutto per dimostrare il mio valore perché prima del prestito al Potenza non sono riuscito a farlo a causa di uno stop per infortunio lungo due mesi”.