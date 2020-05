esclusiva Reggina, Taibi: “Voglia di stupire anche in Serie B, Toscano resta”

vedi letture

Nessuno aveva dubbi sulle potenzialità dell’organico allestito, ma alzi la mano chi si aspettava un dominio così netto che permettesse di superare quasi indolore il piccolo calo di gennaio coinciso con la clamorosa batosta in casa della Cavese per 3-0. Dopo anni di anonimato e di sofferenze, tuttavia, il popolo della Reggina ha ricominciato legittimamente a sognare godendosi la cavalcata di un gruppo guidato con intelligenza da mister Toscano e che, anche grazie alla sua gente, ha battuto record su record. Tra gli artefici della promozione ormai solo da certificare, c’è il direttore sportivo Massimo Taibi che, fruttando la sua grande esperienza da calciatore, ha saputo toccare i tasti giusti e formare un organico di spessore per la C.

La redazione di TuttoMercatoWeb.com lo ha contattato telefonicamente per capire quali sono gli scenari per il torneo di Lega Pro e per il futuro dei calabresi:

Anzitutto, come andrà a finire?

“Per fortuna non devo essere io a decidere, ci sono le autorità preposte chiamate a prendere posizioni importanti. Entro il 20 dovremmo sapere qualcosa in più, la certezza è che il partito degli scontenti sarà inevitabilmente nutrito. So che la promozione delle prime dei tre gironi non è in discussione, lavoreranno per stabilire i criteri per la quarta squadra che disputerà il campionato di serie B. Come società non possiamo fare altro che aspettare, credo che a stretto giro di posta arriveranno comunicazioni ufficiali. A prescindere dalla ripresa o meno, ritengo che abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore meritando il primo posto in classifica in un girone difficilissimo”.

Quale è stato il segreto della Reggina?

“Bisogna essere onesti: a inizio stagione eravamo inseriti nel giro delle squadre di spessore, ma nessuno avrebbe immaginato un campionato di livello così alto. Bari, Ternana, Monopoli e tanti altri club hanno disputato un’annata straordinaria e meritano i nostri complimenti sinceri, hanno avuto soltanto la sfortuna di affrontare una Reggina quasi perfetta e che ha sbaragliato la concorrenza. Il merito? Aver saputo gestire il calo fisiologico ad inizio 2020. Dopo la sconfitta netta sul campo della Cavese si poteva pensare ad una rimonta delle avversarie, per fortuna però ne siamo usciti alla grande e in tempi brevi ben figurando negli scontri diretti. Non eravamo brillantissimi, è vero, ma abbiamo sopperito con cuore, determinazione e carattere. Si è creata l’alchimia giusta tra le varie componenti, primeggiare nel girone C non è mai semplice”.

Quanti meriti ha mister Toscano?

“Ho la fortuna di avere alle spalle una grande società, il presidente è sinonimo di forza e garanzia. Mi ha dato carta bianca e non volevo assolutamente sbagliare la scelta dell’allenatore. Mister Toscano ha svolto un lavoro egregio, ha tirato fuori il 300% da ogni giocatore e questo ci ha permesso di conservare il primo posto sin dalle giornate iniziali. Sicuramente proseguiremo con lui, aspettiamo solamente la ratifica del Consiglio Federale per programmare concretamente il futuro”.

State già pensando al futuro?

“Tutti gli attuali calciatori hanno dato un contributo importante, al momento opportuno parleremo con ciascuno di loro per trovare la soluzione migliore. Al mio fianco lavorerà con costanza un professionista serio come Matteo Patti, insieme al mio staff cercheremo di portare avanti il progetto nel migliore dei modi. Quando possibile incontreremo il presidente per parlare di budget e obiettivi, sono certo che la proprietà vorrà essere ancora protagonista pur senza fare proclami e restando con i piedi per terra. L’ambizione è viva in ognuno di noi, l’imprevedibilità della B consente a tutti di sognare in grande e di non porsi limiti. Pur senza creare false aspettative”.

A proposito di serie B…chi sale in A?

“Bisogna fare i complimenti al Benevento, il mio collega Foggia e mister Inzaghi non hanno sbagliato praticamente nulla e il ruolo della società è stato fondamentale. Naturalmente occhio a Frosinone e Crotone: chi non va direttamente in A potrà essere assoluto protagonista nei playoff, ma gli spareggi sono sempre una lotteria senza esclusione di colpi. Occhio alla Salernitana: ha un allenatore d’esperienza come Ventura e un direttore sportivo che sta svolgendo un grandissimo lavoro. Si giocasse a porte aperte, inoltre, l’Arechi potrebbe essere un fattore determinante. Tutti conosciamo la spinta che può dare quello stadio”.