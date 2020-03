esclusiva Renate, Magoni: "Porte chiuse non è bello, ma io preferisco giocare"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per un commento sull'emergenza Coronavirus che ha portato alla disputata del campionato di Serie C (oltre a quelli di A e B) a porte chiuse, è intervenuto il Ds del Renate Oscar Magoni: "Dobbiamo attenerci alle direttive sanitarie che arrivano dal ministero, e questo è il primo presupposto. Giocare a porte chiuse non è bello ma serve dare continuità al campionato, e io infatti avrei preferito non avere lo stop, anche se prima di negare l'accesso allo stadio ai tifosi occorreva pensarci benissimo: lo scompenso economico è notevole, ma prima o poi la decisione andava presa. E credo sia quella giusta, fino a quando non sarà passata l'emergenza. I ragazzi adesso dovranno solo pensare a stare concentrati per dare continuità a quanto fatto finora".