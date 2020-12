esclusiva Scibilia: "A breve al via il Catania targato Tacopina. Venezia? Felice per il club"

"Le parti si stanno incontrando in questi giorni, gli avvocati Arena e Augello stanno perfezionando gli ultimi aspetti della negoziazione per stilare poi il contratto di compravendita che diventerà attuativo quando la SIGI avrà ridotto i debiti alla soglia richiesta. Ma Tacopina ha un progetto che va ben oltre lo sport, è un progetto che abbraccia non solo il Catania ma anche Catania e i catanesi, gente che merita ben altro della Serie C".

Parola di Dante Scibilia, ex Dg del Venezia e prossimo a fare il suo ingresso nel nuovo Catania targato Joe Tacopina, con il quale ha condiviso tanti anni di lavoro proprio in laguna. Di questo e molto altro, il direttore ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Perché ha accettato la proposta del Catania?

"A Tacopina non si può dire di no, è un uomo carismatico e con grandi progetti poi il nostro è un rapporto consolidato negli anni. Quando mi ha fatto la proposta, sono rimasto molto colpito da ciò che ha in mente per questa nuova avventura".

C'è un po' di rammarico per la fine del rapporto con il Venezia?

"Venezia è la mia città, e la porterò sempre nel cuore. Sono molto legato alla piazza e mi fa davvero enorme piacere vedere che tutto vada bene, che il progetto al quale ho tanto lavorato stia avendo continuità: è per me una grande soddisfazione, un bel regalo. Spero continuino così".

E' contento anche per quanto Alessio Dionisi sta facendo a Empoli?

"Dionisi è un grande allenatore, ha idee importanti e ora sta raccogliendo i frutti del tanto lavoro fatto, spero che prossimamente possa trovare la soddisfazione che cerca. Quella di Empoli è per lui un ulteriore esperienza importante".

Lo reputa pronto per l'eventuale salto in Serie A?

"Per vedere se si è pronti a qualcosa, si deve sempre provare. Lui ha coraggio, il piglio giusto e la voglia di migliorarsi".