Triestina, Gautieri: "Col SudTirol decisiva la testa per capire i momenti del match"

Dopo aver vissuto il primo turno playoff da spettatrice interessata la Triestina è pronta a tornare in campo. Per analizzare il momento del club alabarda la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato Carmine Gautieri, tecnico della prima squadra.

Mister, iniziamo dalla domanda di prassi: come sta la squadra?

“Dopo tanto tempo fermi ai box è chiaro che la condizione non possa essere quella dei tempi migliori, ma posso dire che stiamo bene. Abbiamo lavorato in questi giorni e cercheremo di dare il massimo fin dal primo minuto del primo match nonostante qualche defezione che però non dovrà essere in alcun modo un alibi. Anche perché da parte nostra c’è grande voglia di riprendere il discorso da dove lo avevamo interrotto”.

E’ rimasto sorpreso da qualche risultato del primo turno?

“Più che dai risultati in se credo che la sorpresa sia arrivata dalla bellissima reazione del Catania sotto 2-0 con la Virtus Francavilla”.

Sul palcoscenico dei playoff che ruolo potrà interpretare la Triestina?

“Mi auguro quello della sorpresa perché prima dello stop al campionato abbiamo dimostrato di saper fare grandi cose. E’ chiaro che i favori vadano a club come Bari e Ternana, ma penso che la mia squadra abbia le carte in regola per sorprendere. Come facemmo col Virtus Lanciano tanti anni fa o come il Cosenza di Braglia tre stagioni or sono”.

Primo avversario il SudTirol. Come lo valuta?

“Difficile. Sono una squadra fisica e dal grande temperamento. Servirà una grande prestazione per portare a casa la qualificazione”.

Quale potrà essere la chiave di volta del match?

“La testa. Servirà la giusta gestione del match da parte della squadra. Puntando sulle nostre qualità tecniche e tattiche. Quando queste non basterà dovremo dare tutto in termini di cuore e cattiveria. Per questo l’esperienza sarà fondamentale. Se io guardo la mia squadra vedo calciatori come Granoche, Sarno, Lodi e Lambrughi, giusto per citarne alcuni, e mi rendo conto che ci sono le giuste qualità".