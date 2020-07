esclusiva Viaggio nel mondo di Kargbo, Pavarese e Ursino in coro: “Che talento, arriverà in alto”

Augustus Kargbo ancora protagonista. Protagonista anche nell’ultima partita, quella decisiva per la promozione della Reggiana in Serie B. Sorride l’attaccante, sorride la Reggiana e pure il Crotone che si gode la crescita del suo gioiello. E gongola anche Pantaleo Corvino, che da direttore sportivo del Bologna avrebbe voluto portarlo in rossoblù ma non riuscì a tesserarlo.“L’ascesa di Kargbo è una grande soddisfazione, ma - dice il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino a TuttoMercatoWeb - lo conoscevamo bene, per questo dopo averlo preso dal Campobasso lo abbiamo dato in prestito secco in una squadra del mio paese, il Roccella. Guardiamo sempre le serie inferiori, con grande attenzione. Kargbo è stata un’intuizione di mio figlio quando lavorava con noi. Poi gli agenti, Daniele Piraino e Gerry Piccolillo sono nostri amici e si sono comportati benissimo. Ricordo - continua Ursino - che c’era una squadra importante che lo avrebbe voluto acquistare, ma ho un grandissimo presidente che ha giocato d’anticipo sul Napoli che lo aveva individuato. Il Presidente è stato bravissimo. Futuro? Tornerà da noi, rimarrà. E può fare una grandissima carriera perché è un calciatore importante, di grande talento”.

Raccoglie i frutti del suo lavoro pure Gigi Pavarese che approfittando di alcuni problemi burocratici che non hanno consentito il passaggio a Bologna ha avuto il merito di crederci più di tutti portandolo al Campobasso. “È un ragazzo serio e - dice Pavarese - con grandi qualità. A qualcuno queste qualità magari erano sfuggite, il ragazzo era passato da alcuni club importanti ma c’erano problemi di tesseramento. Lo feci venire in ritiro, ma non ci volle tanto a notare le sue qualità. Complimenti al Crotone, ha avuto l’intuizione prima di tutti e ha battuto sul tempo la concorrenza. Sono contento, dopo i vari Amauri e Quagliarella posso annoverare anche Kargbo tra le mie scoperte. Farà strada, ma - conclude - non ci voleva tanto a capirlo”.