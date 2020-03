esclusiva Zichella: "Giusta la cassa integrazione in C. E aspettiamo a parlare di ripresa"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per commentare il momento che sta vivendo adesso il calcio italiano, con tante novità che si prospettano soprattutto per la Serie C, è intervenuto mister Giovanni Zichella.

Sospensione forse tardiva, ma necessaria. Come sta incidendo, questo sto sulle società?

"Tutti abbiamo preso questo caso alla leggera, adesso dire che si poteva fare qualcosa molto prima è troppo facile, è come commentare l’operato di un allenatore a fine a gara: la soluzione difficile è sul momento, no a giochi fatti. La riflessione che mi viene da fare è questa: gli studiosi non hanno ancora ben capito come combattere il virus, quando durerà questa situazione, ma noi calciofili diamo delle date d’inizio. Sono perplesso".

Non si riuscirà quindi a riprendere il normale corso?

"Personalmente circa dieci giorni fa ho avuto un’offerta di lavoro dal campionato giapponese di Serie B, dal Kyoto Sanga, per il momento non posso muovermi, quindi la mia speranza che si riprenda a giocare il più presto, ciò vuol dire tornare alla normalità. Sicuramente ne usciremo, ma dobbiamo pensare che le società di Serie C e dilettanti saranno meno ricche, quindi spero che finalmente si prediliga addetti ai lavori con competenza e passione per questo meraviglioso sport".

A proposito di Serie C, si parla di possibile cassa integrazione per la categoria: provvedimento giusto?

"Giustissimo, ogni tanto è giusto ricordare che in Serie C la maggior parte dei calciatori ha uno stipendio base, come un normale dipendente. In conclusione, penso che quindi abbiamo interrotto il tutto troppo tardi, non rifacciamo un altro errore, quello di riprendere troppo presto"