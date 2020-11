Fabiani: "Orgoglioso di essere alla Juve Stabia. Grazie alla famiglia Langella per la fiducia"

vedi letture

Nel giorno della sua nomina quale coordinatore dell’area tecnica della Juve Stabia Fabrizio Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale delle Vespe: “Essere alla Juve Stabia è motivo d’orgoglio. Da subito mi sono messo a disposizione della società e della famiglia Langella che ringrazio per la fiducia concessa permettendomi di lavorare per un Club ambizioso come la Juve Stabia. Questa è una piazza incredibile, con tifosi che sempre e da sempre fanno sentire il proprio appoggio e sostegno ai ragazzi e alla squadra intera. Ogni componente di questo club so che fin qui ha dato il massimo e continuerà a farlo: ognuno, per la propria parte, ha dei compiti e degli obiettivi da raggiungere”.