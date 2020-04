Fano, Cicetti: "Questa sosta abbiamo sistemato alcuni problemi fisici"

vedi letture

Il massofisioterapista del Fano Gianluca Cicetti ha parlato del lavoro dei giocatori in questo periodo di sosta: "Con qualche calciatore ci sentiamo quotidianamente, con altri al bisogno. Fortunatamente quando ci siamo fermati non c’era nessun infortunato e questo ha semplificato il lavoro. Con qualcuno abbiamo approfittato di questa sosta per cercare di sistemare dei vecchi problemini fisici con i quali convivevano da un po' di tempo, tramite protocolli di lavoro mirati. Il rientro? Secondo il mio punto di vista, nel mondo del calcio, e non solo, il Covid19 è stato un po' sottovalutato all'inizio. Una volta capita la gravità della situazione si sono prese le giuste misure, interrompendo ogni tipo di attività, anche perché, negli sport di squadra in particolare, rispettare le normative non è semplice. Detto questo, spero che finisca presto. Il calcio manca a tutti. Allo stesso tempo mi auguro che continui la filosofia adottata dai vertici governativi del mettere al di sopra di ogni interesse la salute, il bene più prezioso che abbiamo".