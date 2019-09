Fautario sulle Squadre U23: "Se esistono le Primavere, non decollano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Appese le scarpette al chiodo, per Simone Fautario è iniziata una nuova avventura, come collaboratore nel settore giovanile dell'Under 13 dell'Inter: una mission che parte dei giovani. Ma con l'attenzione sempre rivolta anche al calcio professionistico, come dimostra la sua intervista rilasciata a tuttoc.com, dove ha, tra le altre, parlato del campionato di C: "Monza? Sorpresa no, ma il campionato è lungo. E' chiaro che l'avvio è stato più che positivo, e se riusciranno a vincere spesso in casa, senza perdere fuori, op comunque limitando drasticamente i ko, otterranno quella continuità che serve per vincere campionato. Ho visto il Renate un paio di volte e mi ha impressionato in positivo, soprattutto mister Diana: ha un modo di operare innovativo e coinvolgente".

Nota poi sulle formazioni Under 23: "Discorso semplice. Credo che fino a quando ci saranno le categorie "primavere" in pochi utilizzeranno le formazioni under 23".