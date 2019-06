Feralpisalò, Zenoni: "Si riparte con grande carica, vogliamo vincere"

Fonte: TuttoC.com

Dopo il rinnovo fino al 2020 il tecnico della Feralpisalò Damiano Zenoni ha parlato attraverso i canali ufficiali del club: “Ringrazio di cuore la Feralpisalò per la fiducia e la stima che mi ha sempre dimostrato l’esperienza vissuta nel mese intenso ed emozionante con i playoff mi è rimasta dentro e speravo di poter avere ancora la possibilità di restare nella famiglia dei Leoni del Garda. Riparte con grande carica un’avventura importantissima per me e soprattutto per il mondo verdeblù. Vogliamo fare bene e vincere, regalare emozioni ai tifosi e a tutto l’ambiente portando questo club dove merita per quello che ha fatto in questi primi 10 anni”.