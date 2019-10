© foto di Alessandro Brunelli

Inizia con un pareggio l’avventura di Mauro Antonioli alla guida della Fermana dove era stato chiamato per sostituire l’esonerato Falvio Destro. E non poteva che partire dall’Emilia, la terra dove ha finora sempre allenato (Bellaria, Rimini, Santarcangelo, Ribelle, Ravenna e Reggio Audace) la sua esperienza alla guida dei marchigiani: un 1-1 contro il Modena, in quel Braglia che lo scorso anno gli regalò solo amarezze con due sconfitte su due nel derby alla guida della Reggio Audace. Fantasmi che sono stati scacciati rimontando lo svantaggio maturato a inizio ripresa e portando a casa un punto che fa morale.

Un pari che muove la classifica, ma tiene comunque in piena zona retrocessione la Fermana che per la prima in casa del nuovo allenatore se la vedrà con una corazzata, reduce anch’essa dal cambio di allenatore, come la Triestina. Un compito non facile anche se a distanza di due mesi dall’ultima vittoria in casa (2-1 alla prima contro il Ravenna il 25 agosto) riuscire a sbloccarsi sarebbe un buon segno sulla guarigione della squadra gialloblù.