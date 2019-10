Fermana, caccia al mister: impazza il totonomi per il post Destro

© foto di Uff. Stampa Fermana

Si conclude, dopo quattro stagioni, il percorso di Flavio Destro alla Fermana: ieri, forse anche a sorpresa, è arrivato l’esonero. Ma la classifica non sta sorridendo ai gialloblù, al 16^ posto con sole 8 lunghezze su 9 partite giocate: neppure un punto a gara, una media non certo positiva.

Con l’epilogo quindi inevitabile.

Il totonomi – Come sempre, esonerato il tecnico, si è scatenata la rincorsa al nome del successore. Si parla di Giovanni Zichella, Leonardo Colucci, Antonino Asta, Giovanni Colella e Federico Nofri Onofri; circola anche il profilo di Dino Pagliari, a ora collaboratore del settore giovanile della Ternana. A ogni modo, nelle prossime ore le riserve saranno sciolte.

Il nodo del modulo – Squadra costruita per il 4-2-3-1 su espresso volere del mister come da lui stesso affermato in conferenza stampa di inizio stagione, ma assetto tattico mai visto ai canarini, con Destro che ha inizialmente optato per il 4-3-3, in occasione della prima di Coppa e le prime tre di campionato, e poi per il 3-5-2. Va da sè che probabilmente uno dei principali problemi è stato legato a questa circostanza. Il nome dovrà quindi uscire da un tecnico che vado a sposare un certo dettame tattico, di modo da valorizzare il prodotto che è già stato confezionato e che fino a gennaio non sarà ritoccato.