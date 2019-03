Fermana, Destro: "Dobbiamo giocare al massimo ogni gara"

Fonte: TuttoC.com

Flavio Destro, tecnico della Fermana, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha così presentato il match in programma domani contro il Rimini: “Vincere fa sempre bene, dà morale e fiducia. Fa anche capire che il calcio è strano perché alle volte pur subendo meno non si è riusciti a vincere mentre altre, pur avendo subìto qualcosina in più, si è riusciti a portare a casa i tre punti. In questo momento per noi è importante fare risultato quindi dobbiamo affrontare ogni gara al massimo cercando di fare più punti possibili. Mi aspetto una squadra con fiducia nei propri mezzi, più spensieratezza e l’atteggiamento giusto. A volte, inconsciamente, si ha meno tranquillità quando si affronta un periodo meno positivo dal punto di vista dei risultati, ora dobbiamo affrontare la partita nella maniera giusta. Il Rimini? E’ una squadra solida, abbottonata, compatta che concede poco per questo dobbiamo essere bravi a gestire le situazioni”.