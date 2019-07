Fonte: figc.it

Il Presidente Federale - vista la richiesta formulata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;

- ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da giuoco delle società partecipanti al Campionato Serie C;

- preso atto della delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale del 27 giugno 2019;

- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico possono utilizzare:

a) nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm2 , inserendo all’interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm2,, uno al massimo di 200 cm2 ed uno al massimo di 150 cm2 ;

b) sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm2 ;

c) sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm2 .