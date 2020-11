FOCUS TMW - La Top 11 del Girone A di Serie C: brilla la difesa del Livorno. Cori in forma

focus La Top 11 del Girone A di Serie C: brilla la difesa del Livorno. Cori in forma

vedi letture

E' andata in archivio la 10^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Olbia-Pergolettese 1-4

Albinoleffe-Alessandria 2-0

Carrarese-Renate 0-2

Piacenza-Pro Patria 0-3

Pro Vercelli-Pistoiese 1-0

Pontedera-Lucchese rinviata a data da destinarsi

Livorno-Giana Erminio 3-0

Lecco-Novara 1-0

Pro Sesto-Como rinviata a data da destinarsi

Juventus U23-Grosseto rinviata al 25 novembre 2020

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-3:

Perucchini (Pistoiese): se Rolando segna solo su rigore, il merito è suo, che sul finale evita il raddoppio delle bianche casacche. Per gli orange è una garanzia, si mostra sicuro negli interventi e la sua prova non registra sbavatura alcuna.

Parisi (Livorno): poco più di 75' per mostrare tutto il suo talento... e che talento! Difende senza sbagliare nulla, né anticipi né posizione, e quando c'è da attaccare si butta in avanti con grinta e determinazione. Suoi gli assist in occasione dei primi due gol.

Silva (Renate): altra prestazione maiuscola per chi è stato chiamato a far la differenza. E la differenza la fa. Con la sua esperienza non fà fatica a contenere un attacco di spessore come quello della Carrarese, che è però annientato.

Di Gennaro (Livorno): gioco aereo o gioco a terra non fa differenza, arriva sempre prima lui e fa ripartire ogni singola azione. Sempre più leader, anche morale, di una squadra la cui maglia sente evidentemente cucita addosso.

De Marino (Pro Vercelli): quello che magari non si vede per giocate, ma che è il più efficiente di tutti. Gli attaccanti della Pistoiese sono facilmente domati, e, chiarito che dalla sua parte non si passa, inizia a macinare chilometri sulla fascia divenendo pericoloso in fase offensiva.

Di Quinzio (Alessandria): nel grigiore dei grigi (!) è l'unica nota lieta. Predica però nel deserto, nessuno che sfrutti i suoi assist al bacio, ma lui non demorde e, anche se sul finale cala un po', è l'unico a prendere iniziative e responsabilità, cercando di giocare per lungo tempo la palla.

Panatti (Pergolettese): gira benissimo tutto il centrocampo gialloblù, ma i suoi 90' sono prova d'autore. Non molla mai i portatori di palla dell'Olbia, e lotta su ogni pallone che spesso e volentieri conquista, per far ripartire con aggressività l'azione dei suoi.

Rada (Renate): solita grande partita, sta dando continuità a quanto visto nelle scorse settimane. E' un motore costante per il centrocampo nerazzurro, difende e attacca con una facilità disarmante: non sbaglia niente.

Capogna (Lecco): è in stato di grazia l'attaccante bluceleste. Tante belle giocate e l'assist per il gol che decide il match, poi anche una traversa che gli nega la gioia del gol. Tatticamente e mentalmente si sta mostrando un valore aggiunto per i suoi.

Cori (Albinoleffe): vero matador dell'Alessandria, è autore della partita perfetta, dove fa valere fisico e tecnica. E dove si regala anche una doppietta che porta ai suoi tre preziosi punti.

Latte Lath (Pro Patria): fa letteralmente impazzire la difesa piacentina, che non riesce a contenerlo in nessun modo. Sposta gli equilibri in modo sostanziale, e segna anche il gol che apre le danze.