focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Solerio sugli scudi. Bianchi, che classe!

Serie C

Oggi alle 06:55 Serie C

E' andata in archivio la 1^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Lecco-Giana Erminio 1-0

Albinoleffe-Livorno 0-0

Carrarese-Pro Patria 0-0

Olbia-Pontedera 0-1

Piacenza-Grosseto 0-2

Pistoiese-Alessandria 1-1

Lucchese-Pergolettese 3-3

Pro Vercelli-Novara 1-0

Renate-Como 2-3

Juventus U23-Pro Sesto 2-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-2-1:

Bertinato (Lecco): alla prima ufficiale con i nuovi colori, si dimostra una certezza per la retroguardia lombarda. Determinante in due circostanze nel primo tempo, al pronti via su Ferrario e allo scadere dei 45', anche nella ripresa si mostra sicuro nelle uscite e negli interventi: lievi sbavature, ma l'impatto è positivo.

Matteucci (Pontedera): alla prima tra i pro, ha l'onere di rimpiazzare veterani del calibro di Ropolo e Risaliti, e alla fine anche di Piana, che si infortuna anzitempo. Compito svolto egregiamente, con personalità e senso della posizione. L'impatto con la C è più che soddisfacente.

Lombardoni (Pro Patria): l'attacco della Carrarese non è dei più affabili, ma lui, che ha per altro il compito di fronteggiare Infantino, sale in cattedra e butta giù la saracinesca. Dalla sua parte non si passa: le offensive avversarie diventano tutte innocue.

Solerio (Pistoiese): dopo una stagione tra alti e bassi, la scorsa, si rivede il Solerio di sempre. Gli bastano 45' per cambiare il volto del match, risultando più che mai determinante: sigla il gol che vale il pareggio all'esordio stagionale, e rimette in ordine tutta la difesa orange. Prova sontuosa per l'ex Giana Erminio.

De Maria (Giana Erminio): potrà forse alle volte sbagliare qualche posizionamento, ma ha corsa, qualità, visione del gioco e grande personalità. L'inizio lascia ben sperare, impatto dirompente alla prima tra i professionisti: se il resto della stagione sarà su questa falsa riga, sulla corsia di sua competenza i lombardi possono stare più che tranquilli.

Pedrini (Grosseto) uomo ovunque dei maremmani. Supporta i compagni, crea occasioni, porta a falli il Piacenza spezzettando il gioco nei momenti in cui serve: sfiora anche il gol, con imponenti tiri da lunga distanza, e la rete è solo ciò che manca a una prova discreta.

Pennington (Olbia): sardi in emergenza a centrocampo, ma il talento romano brilla per diligenza, combattività e anche capacità di creare pericoli nell'area avversaria. Sempre costante sui ritmi, è autore di un'ottima partenza.

Iezzi (Pro Vercelli): non parte a mille, ma quando i suoi calano, dopo aver speso tanto, lui si rimbocca le maniche e dirige il centrocampo con autorevolezza, compensando anche a qualche lacuna dei compagni. Determinante per portare a casa il risultato pieno.

Chiarello (Alessandria): recupera il pallone che spedisce poi a rete illudendo anche i grigi con il vantaggio, e sulla trequarti svaria in ogni millimetro di campo, anche alle volte in fase di copertura. Forse pecca troppo di altruismo in alcune circostanze che avrebbero potuto vederlo maggiormente protagonista.

Gatto (Como): praticamente imprendibile quando si invola a campo aperto, segna anche due gol che valgono la vittoria dei suoi. La squadra lo supporta, questo è vero, ma lui ci mette del suo e non si accontenta mai.

Bianchi (Lucchese): le qualità dell'attaccante non si discutono e non si scoprono certo adesso, ma alla prima con i toscani brilla particolarmente. Ottima condizione fisica e atletica, unita a gol e giocate che rappresentano un bel viatico per il futuro.