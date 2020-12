focus La Top 11 del Girone A di Serie C: sugli scudi i boys di Renate e Pistoiese

E' andata in archivio la 17^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Olbia-Lecco 1-0

Albinoleffe-Piacenza 1-1

Como-Livorno 1-0

Juventus U23-Renate 1-2

Pergolettese-Alessandria 0-1

Pistoiese-Novara 2-0

Pro Patria-Giana Erminio 1-0

Pro Sesto-Grosseto 1-2

Pro Vercelli-Pontedera 2-2

Lucchese-Carrarese 1-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-1-2:

Gemello (Renate): nel momento di affanno dei suoi, quando il primo tempo va verso la fine, li tiene a galla con due eccellenti parate, la prima su Rafia e poi su Mosti. Dà sicurezza al suo reparto, e niente può sul gol di Correia. Che comunque non porta punti all'avversario.

Anghileri (Renate): in netta ed evidente crescita nel corso delle gare, il capitano sfodera una prestazione maiuscola, senza alcuna sbavatura. Cuore, grinta e tattica unite all'esperienza, quella che serve per risolvere con facilità alcune situazioni.

Emerson (Olbia): sale in cattedra e prende nuovamente per mano i galluresi, coronando una prova difensiva da manuale con il gol che decide la partita e fa fare piccoli grandi passi ai suoi in classifica. Pulito negli interventi, determinato in avanti: ottimo esempio.

Bertoncini (Como): per chi magari può aver sottovalutato la sua prestazione, nella quale ha "semplicemente" annullato Braken (che doveva marcare), si riguardi il secondo tempo del match. Lui non c'è, i lariani soffrono di più.

Solerio (Pistoiese): la fascia sinistra è sua. Si distingue per personalità e intensità, controlla perfettamente il pallone in ogni situazione, offre a Valiani l'assist per la rete che apre il confronto e porta all'espulsione di Collodel.

Vrdoljak (Grosseto): sfida di nervi quella che si gioca a Sesto San Giovanni, con il bosniaco invece decisamente lucido e pronto a dettare i tempi della sua squadra. A centrocampo surclassa tutti.

Barba (Pontedera): l'eurogol con il destro a giro merita di essere visto e rivisto, ma questa è una della tante occasioni che capitano sui piedi del 10 granata. Prova maiuscola, giocata con la solita intelligenza e precisione tattica, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto.

Esposito (Renate): stratosferico. Se nel primo tempo eccelle, nella ripresa fa ancora meglio: le azioni più pericolose portano tutte la sua firma, o crossa o va vicinissimo al gol, in più aiuta la squadra anche in fase arretrata. Per la Juventus U23 è un cliente scomodissimo.

Valiani (Pistoiese): il gol realizzato è forse l'emblema del positivo momento che il trequartista sta vivendo. Esce stremato dal campo, dopo una partita di sacrificio giocata ad altissima intensità.

Bianchi (Lucchese): difficile bucare la difesa carrarina, lui, da vera prima punta, ci riesce: prima segna, poi sfiora il raddoppio che non arriva per un soffio. Nonostante la giovane età, ha l'atteggiamento di un veterano.

Cestelli (Pro Patria): la Giana inciampa in una prestazione storta in ogni reparto, lui molto cinicamente ne approfitta e permette ai suoi di portare a casa tre punti. Non occorre sempre fare chissà cosa per essere notati.