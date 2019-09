FOCUS TMW - Serie C 2019/2020, le panchine: la Giana saluta Maspero

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Con il 24 agosto 2019, ha preso il via il campionato di Serie C 2019/2020. Definite le panchine della stagione, è stato subito tempo di esoneri, con il Monopoli che, dopo solo due giornate, ha salutato mister Roselli per richiamare Giuseppe Scienza. Negli ultimi giorni, complice il turno infrasettimanale, pioggia di esoneri: A Bari Vivarini ha sostituito Cornacchini, mentre Atzori ha preso il posto di Coppitelli all'Imolese. Feralpisalò, Rende e Triestina invece al momento non hanno ancora comunicato i sostituti degli allenatori sollevati dai propri incarichi.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo al tutto:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo)

Alma Juventus Fano: Gaetano FONTANA (nuovo)

Arezzo: Daniele DI DONATO (nuovo)

Arzignano Valchiampo: Alberto COLOMBO (nuovo)

Avellino: Giovanni IGNOFFO (nuovo)

Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato) -> esonerato il 22/09 -> dal 24/09 Vincenzo VIVARINI

Bisceglie: Rodolfo VANOLI (confermato)

Carpi: Giancarlo RIOLFO (nuovo)

Carrarese: Silvio BALDINI (confermato)

Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)

Catania: Andrea CAMPLONE (nuovo)

Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato)

Cavese: Francesco MORIERO (nuovo) -> esonerato il 16/09 -> dal 17/09 Salvatore CAMPILONGO

Cesena: Francesco MODESTO (nuovo)

Como: Marco BANCHINI (confermato)

Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato) -> esonerato il 25/09

Fermana: Flavio DESTRO (confermato)

Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato) -> esonerato il 27/09

Gozzano: David SASSARINI (nuovo)

Gubbio: Federico GUIDI (nuovo)

Imolese: Federico COPPITELLI (nuovo) > esonerato il 27/09 -> dal 27/09 Gianluca ATZORI

Juventus U23: Fabio PECCHIA (nuovo)

Lecco: Marco GABURRO (confermato)

Modena: Mauro ZIRONELLI (nuovo)

Monopoli: Giorgio ROSELLI (nuovo) -> esonerato il 02/09 -> 02/09 Giuseppe SCIENZA

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (nuovo)

Olbia: Michele FILIPPI (confermato)

Paganese: Alessandro ERRA (confermato)

Padova: Salvatore SULLO (nuovo)

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato)

Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Pianese: Marco MASI (confermato)

Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)

Pistoiese: Giuseppe PANCARO (nuovo)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Vercelli: Alberto GILARDINO (nuovo)

Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)

Reggio Audace: Massimiliano ALVINI (nuovo)

Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo) -> esonerato il 26/09

Rieti: Alberto MARIANI (nuovo)

Rimini: Renato CIOFFI (nuovo)

Robur Siena: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)

Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo)

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Bruno TEDINO (nuovo)

Ternana: Fabio GALLO (confermato)

Triestina: Massimo PAVANEL (confermato) -> esonerato il 23/09 -> dal 23/09 Nicola PRINCIVALLI (ad interim)

Vibonese: Giacomo MODICA (nuovo)

Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Viterbese: Antonio CALABRO (confermato)

Vis Pesaro: Simone PAVAN (nuovo)