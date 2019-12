FOCUS TMW - Serie C, classifiche a confronto: Girone C, Reggina +26, Rende -18

© foto di Andrea Rosito

Si è concluso il girone di andata del campionato di Serie C.

Classifiche a confronto con il precedente campionato, che nel Girone C vide però giocare 18 giornate nella prima parte della stagione (e ovviamente altrettante nella seconda) a seguito dell’esclusione del Matera. Solo le formazioni che militarono nel B, hanno disputato 19 gare.

GIRONE C

Reggina 49 (+26)

Bari 39 (in Serie D)

Potenza 39 (+14)

Monopoli 37 (+7)

Ternana 37 (+6)

Catanzaro 29 (-5)

Catania 28 (-6)

Avellino 26 (in Serie D)

Vibonese 26 (=)

Teramo 25 (+5)

Casertana 25 (+2)

Viterbese 24 (+6)

Paganese 24 (+19)

Virtus Francavilla 22 (+3)

Cavese 22 (-3)

Picerno 17 (in Serie D)

Bisceglie 14 (+2)

Rende 13 (-18)

Rieti 12 (=)

Sicula Leonzio 11 (-9)