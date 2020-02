FOCUS TMW - Serie C, Girone C: acquisti e cessioni del mercato di gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, valida per la stagione 2019-2020, riportiamo di seguito i movimenti registrati dalle 20 squadre partecipanti al torneo di Serie C, Girone C:

AVELLINO

Acquisti: Bertolo (Picerno), Izzillo (Pisa), Dini (Parma), Tomàs Federico (svincolato), Sandomenico (Cavese), Ferretti (svincolato), A. Rizzo (Livorno), Pozzebon (Gozzano)

Cessioni: Petrucci (risoluzione), Carbonelli (Trastevere), Abibi (Cavese), Pizzella (Nocerina)

BARI

Acquisti: Maita (Catanzaro), Laribi (Hellas Verona), Ciofani (Pescara), Pinto (Fiorentina/Salernitana), Costantino (Triestina)

Cessioni: Floriano (risoluzione), Kupisz (Trapani), Ferrari (Livorno), Awua (Livorno), Neglia (Fermana), Cascione (risoluzione)

BISCEGLIE

Acquisti: Romani (svincolato), Sierra (svincolato), Petris (Crotone), Nacci (Pisa), Trovade (SudTirol), Joao Silva (Trapani)

Cessioni: Piccinni (Chiasso), Zigrossi (Bisceglie)

CASERTANA

Acquisti: Cerofolini (Fiorentina), Petta (Sicula Leonzio), Corado (Clodiense), Tascone (Pescara)

Cessioni: Gonzalez (risoluzione), Chiacchio (Cavese), Floro Flores (ritiro)

CATANIA

Acquisti: Manneh (Carrarese, rientro prestito), Vicente (Juve Stabia), Curcio (Vicenza), Salandria (Reggina), Capanni (Milan)

Cessioni: Bucolo (Sicula Leonzio), Catania (Sicula Leonzio), Fornito (Rende), Lodi (Triestina), Di Piazza (Catanzaro), Carboni (Inter), Distefano (Lazio), Sarno (Triestina)

CATANZARO

Acquisti: Atanasov (Viterbese), Corapi (svincolato), Contessa (Feralpisalò), Tulli (Trapani), Di Piazza (Catania), Bleve (Lecce), Carlini (Juve Stabia), Iuliano (Potenza)

Cessioni: Nicastro (Padova), Risolo (V. Francavilla), Favalli (Reggiana), Figliomeni (risoluzione), Adamonis (Sicula Leonzio), Maita (Bari), Fischnaller (SudTirol), Elizalde (Pescara, risoluzione prestito), Mangni (Gozzano), Signorini (Triestina), Tascone (Pescara, risoluzione prestito)

CAVESE

Acquisti: D'Andrea (F. Andria, rientro prestito), Cesaretti (Gubbio), Cernaz (Pescara), Chiacchio (Casertana), Ricchi (Empoli), Badan (Verona), Abibi (Avellino)

Cessioni: El Ouazni (risoluzione), Guadagno (Sangiustese), D'Ignazio (Carrarese), Sandomenico (Avellino)

MONOPOLI

Acquisti: Tsonev (Lecce), Oliana (Rimini)

Cessioni: Mendicino (Rimini), Milli (Lecce), Ferrara (Sicula Leonzio), Cavallari (Rimini)

PAGANESE

Acquisti: Cavucci (Savoia, rientro prestito)

Cessioni: Lidin (Pisa, risoluzione prestito)

PICERNO

Acquisti: Squillace (svincolato), Zaffagnini (Sambenedettese), Ripa (Sicula Leonzio), Cecconi (Pro Vercelli), Romizi (Albinoleffe), Ferrani (Rimini), Mancini (Rimini)

Cessioni: Sambou (Fidelis Andria), Langone (Fidelis Andria), Bertolo (Avellino), Fiumara (risoluzione), Fusco (Gladiator), Soldati (Venezia, rientro prestito), Calabrese (risoluzione), Calamai (Rimini), La Vigna (risoluzione), Sparacello (Robur Siena)

POTENZA

Acquisti: D'Angelo (Livorno), Golfo (Parma)

Cessioni: Vuletich (risoluzione), Arcidiacono (risoluzione), Breza (Bologna), Iuliano (Catanzaro)

REGGINA

Acquisti: Sarao (Cesena), Nielsen (svincolato), Liotti (Pisa)

Cessioni: Salandria (Catania)

RENDE

Acquisti: Fornito (Catania), Negri (Milan), Navas (Mantova), Saveljevs (Hellas Verona)

Cessioni: -

RIETI

Acquisti: Serena (Padova), Russo (Napoli), Celli (Pescara), Merelli (Padova), Kalombo (Salernitana), Rasi (Albinoleffe), Morrone (Salernitana), Fiumara (svincolato), Persano (svincolato)

Cessioni: Beleck (risoluzione), Poddie (risoluzione), Sette (Vis Artena)

SICULA LEONZIO

Acquisti: Bucolo (Catania), Catania (Catania), Lia (Juve Stabia), Bachini (Arzignano), Adamonis (Lazio), Ferrara (Monopoli), Fasan (svincolato), Provenzano (Imolese)

Cessioni: Sidibe (Marina di Ragusa), Noto (Marina di Ragusa), Giambanco (Marsala), Megelaitis (Gubbio), Ripa (Picerno), Bollino (risoluzione), Petta (Casertana), Polverino (risoluzione), Esposito (risoluzione), Cozza (risoluzione), Talarico (risoluzione)

TERAMO

Acquisti: Fiore (Cercle Brugge), Diakite (Olympia Agnonese)

Cessioni: Cianci (Carpi), Martignago (Alessandria)

TERNANA

Acquisti: Verna (Pisa)

Cessioni: -

VIBONESE

Acquisti: Militano (Palmese), Sgambati (Agropoli), Battista (Gubbio)

Cessioni: Gualtieri (risoluzione), Maniscalchi (risoluzione), Allegretti (Foggia), Cani (risoluzione), Prezioso (Cosenza)

VIRTUS FRANCAVILLA

Acquisti: Castorani (Ligorna), Risolo (Catanzaro), Gallo (Lecce), Ekuban (Hellas Verona), Setola (Robur Siena)

Cessioni: Puntoriere (Virtusvecomp Verona), Calcagno (Arzignano), Bovo (Robur Siena)