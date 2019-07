FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Andrea Camplone

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al via la sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Alessandro Dal Canto – Da svincolato alla Robur Siena Risolto il contratto con l'Arezzo, con il mister che sembra ormai il prescelto dalla storica rivale della società amaranto. Anzi, accordo già raggiunto.

Alessio Dionisi – Da svincolato al Venezia Giorni caldi per le panchine non ancora assegnate, e grande occasione quella che sta per capitare all'ex Imolese. La formazione lagunare è infatti prossima alla riammissione in Serie B.

Andrea Camplone – Da svincolato al Catania Sciolti i nodi delle panchine, si penserà alle rose. E la truppa siciliana è rimasta ferma sulla sua posizione, a breve sarà annunciato Camplone. Nonostante un sondaggio anche con Marino.

Daniele Di Donato – Da svincolato all'Arezzo La formazione amaranto ha scelto di puntare su un altro tecnico giovane, sposando la filosofia già vista per la scelta di Dal Canto, che ha salutato. A giorni l'ufficialità.

Alberto Colombo – Da svincolato all'Arzignano Dopo l'addio di Di Donato, il club, alla ricerca di un nuovo tecnico, per la prima squadra, ha deciso di puntare a un nomi blasonato e di esperienza affinchè la categoria possa essere mantenuta senza patemi. Parti ai dettagli.

Antonio Calabro – Dalla Viterbese... alla Viterbese Smaltite le scorie dell'esonero, e iscrizione effettuata, è tempo di guardare avanti. Patron Camilli sembra intenzionato a ripartire da quello che, nella passata stagione, è stato il terzo allenatore del club.

Stefano Mazzini – Dall'Atalanta al Pontedera La conferma è arrivata direttamente dall'agente dell'estremo difensore, cui ha fatto eco anche il DG della formazione granata. Per il classe '98 è prossimo un anno in prestito alla corte di Maraia.

Emanuele Suagher – Dal Carpi alla Ternana Finita l'avventura in Emilia, il difensore ex Cesena e Atalanta si legherà alla compagine umbra. La firma era attesa già per la scorsa settimana, probabilmente deve solo essere data l'ufficialità dell'accordo raggiunto.

Luigi Cuppone – Dalla Pisa alla Virtus Francavilla Il club pugliese ci aveva già provato a gennaio, ma allora l'attaccante fu destinato al Bisceglie. Adesso, invece, sembra questa una trattativa che può andare in porto.

Alessandro Polidori – Dalla Pro Vercelli... alla Pro Vercelli Finito il prestito alla Viterbese, l'attaccante tornerà alla Pro Vercelli, con le bianche casacche che starebbero pensando alla conferma del giocatore per condurre l'attacco.