FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Penultima settimana della sessione invernale del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Jacopo Scaccabarozzi - Dal Lecco al Renate: "Abbiamo definito l'arrivo di Scaccabarozzi, un valore aggiunto per questa squadra", parola del Ds Magoni. Con i nerazzurri che hanno battuto la concorrenza della Giana, che pareva a un passo dal centrocampista. Scacca came back.

Doudou Mangni - Dal Catanzaro al Cesena: i bianconeri hanno urgenza di una punta, e il Ds Pelliccioni già conosce il calciatore. Il Catanzaro sta pensando ad altre alternative, e non si opporrà alla chiusura dell'operazione.

Nicolas Izzillo - Dal Pisa all'Avellino: lo scatto degli irpini pare essere stato decisivo per battere la concorrenza di altre formazioni che erano davvero vicine al classe '94. Aver risolto la situazione societaria, ha dato subito i primi frutti.

Dany Mota Carvalho - Dalla Juventus al Monza: il club brianzolo è in fase avanzata di trattativa con la Vecchia Signora per il classe '98, e pronto ad affondare il colpo con congrua offerta viste le vaghe resistenze di mister Pecchia che non vorrebbe privarsi del giocatore.

Andrea Mandorlini - Da svincolato al Padova: alte le possibilità che Mandorlini sia a breve il nuovo tecnico biancoscudato, con Sullo da poco esonerato. Mandorlini avrebbe superato la concorrenza di Andrea Sottil.

Karim Laribi - Dall'Hellas Verona al Bari: chiusa l'esperienza a Empoli, per il centrocampista si aprono le strade del Bari, che sta solo limando i dettagli con l'Hellas, proprietaria del cartellino del classe '91.

Antonio Soda - Da svincolato al Gozzano: dopo l'esonero di mister Sassarini, il club piemontese, per centrare la salvezza avrebbe optato per il grande ritorno in panchina. Ieri i primi colloqui, che hanno fatto ben sperare.

Daniele Cavallari - Dal Monopoli al Rimini: "Stiamo per definire uno scambio tra Oliana e Cavallari con il Monopoli, con quest’ultimo che dunque tornerà a vestire i nostri colori e a integrare il nostro pacchetto arretrato", parole del Ds riminese Pastore.

Radoslav Tsonev - Dal Lecce al Potenza: il classe '95 non rientra nei piani della prima squadra, e potrebbe andare a trovare continuità in Serie C. L'accordo con i lucani pare essere a un passo.

Filippo Oliana - Dalla Sampdoria al Monopoli: per quanto detto dal Ds del Rimini Pastore, vedi poco sopra, Oliana farà rientro al club genovese, che lo girerà poi in prestito in Puglia.