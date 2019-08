FOCUS TMW - Serie C, i dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Federico Gaetano

Quando manca poco meno di un mese alla chiusura del calciomercato in Serie C continuano le trattative e i rumors relativi alle 60 squadre al via del campionato. Questi i possibili 10 acquisti che potrebbero concludersi nella settimana che ha inizio oggi.

Raffaele di Gennaro - da svincolato al Catanzaro: colpo di livello per i calabresi. Il Catanzaro è infatti vicinissimo all'estremo difensore classe '93, che vanta ben 119 partite in Serie B.

Ettore Gliozzi - dal Sassuolo al Monza: i brianzoli non si fermano. Steso il Benevento in Coppa Italia, il club di Berlusconi e Galliani è pronto a prelevare dal Sassuolo il centravanti classe '95. Per lui nell'ultima stagione, 34 presenze e 16 gol con la maglia del Siena.

Alberto De Francesco - dallo Spezia alla Reggina: accordo tra il club ligure e quello calabrese. Il calciatore è pronto a tornare in amaranto e firmerà fino al 2021.

Daniele Altobelli - dalla Salernitana all'Alessandria: battuta la concorrenza proprio della Reggina. Il centrocampista centrale, che nell’ultimo campionato ha totalizzato 25 presenze con la Ternana, è vicinissimo al club grigio e negli ultimi giorni si sono registrati passi in avanti per portarlo alla corte del presidente Di Masi.

Alessandro Piu e Alberto Picchi - dall'Empoli all'Arezzo: doppia operazione, tutta toscana, in dirittura d'arrivo. Accordo totale fra i due club.

Manuel Di Paola - dall'Entella alla Sambenedettese: l'annuncio potrebbe arrivare già oggi, le parti sono in contatto e l'affare è a un passo dalla definizione.

Fabiano Santacroce - da svincolato alla Virtus Verona: il club del presidente-allenatore Fresco si regala un rinforzo difensivo di qualità e d'esperienza. Trattativa in fase avanzata per l'ex Napoli.

Anthony Partipilo - dalla Virtus Francavilla alla Ternana: l'attaccante ha deciso di sposare il progetto degli umbri, che devono solo ufficializzare l'affare concluso. Firme già apposte sul contratto, con scadenza al 30 giugno 2023.

Gabriele Rolando - dalla Sampdoria alla Reggina: per il classe '95 è pronto un triennale e la situazione sembra già definita. Atteso a breve il passaggio di casacca.

Luca Petrungaro – dal Torino all'AlbinoLeffe: la truppa seriana vuol puntare sui giovani, e quello del classe 2000, lo scorso anno alla Primavera granata, sembra il giusto profilo. Accordo già trovato.