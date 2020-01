FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Volpicelli graffia in extremis

Modulo 4-3-3

Nella foto Volpicelli

La capolista Vicenza vince ancora, lo fa al termine di una partita molto bella e combattuta contro un Modena ormai rivitalizzatosi dopo il cambio di guida tecnica di qualche mese fa. Alle spalle dei biancorossi timidi segnali di rinascita del Padova, vittorioso per 3-2 nel giorno dell’esordio di Mandolini sulla panchina al posto dell’esonerato Sullo. Colpaccio del Carpi in trasferta nel derby di Cesena che rievoca sfide giocate in ben altre categorie, risale il Ravenna grazie all’1-0 sulla Fermana che permette di dare un calcio alla crisi. Continua il periodo no della Triestina: dopo l’illusorio blitz a Piacenza ecco l’inatteso tonfo di Gubbio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo il recupero della ventisima giornata nel girone B:

Portiere

Tommaso Nobile (Carpi): una prestazione straordinaria, la migliore della stagione. Corona una performance di livello assoluto con un miracolo su Butic a tempo quasi scaduto.

Difensori

Mario Ierardi (SudTirol): metà del gol lo segna Puggioni con la sua uscita a vuoto, ma il difensore è comunque bravo a deviare il pallone in porta con un riflesso vincente.

Anton Kresic (Padova): che sia un difensore con il vizio del gol era risaputo, ancora una volta ha saputo fare la differenza. Grande lancio di Ronaldo e colpo di testa che ha pietrificato il malcapitato Chiesa.

Nebil Caidi (Ravenna): la rete del difensore giallorosso consente di battere la Fermana e di vivere una settimana relativamente più serena. Un calcio alla crisi prima della prova del nove del prossimo turno.

Daniel Cappelletti (Vicenza): sugli sviluppi di un corner battuto magistralmente da Vandeputte, salta più in alto di tutti e deposita il pallone all’incrocio dei pali. Devastante nel gioco aereo, perfetto in fase difensiva.

Centrocampisti

Luca Castiglia (Padova): dopo una grande partenza, sembrava in calo e non segnava da un po’ di tempo. Ha scelto di timbrare il cartellino in un derby inedito proprio mentre la tifoseria iniziava a mugugnare. Sfrutta un’azione di Nicastro e una goffa respinta del portiere per calare il tris.

Stefano Amadio (Fano): non segna, ma è il faro del centrocampo. A cospetto di calciatori di ottimo livello come quelli della Samb ha il merito di salire in cattedra e sfornare forse la miglior prestazione stagionale.

Lorenzo Filippini (Gubbio): il risultato forse più sorprendente di giornata lo vede assoluto protagonista. Offredi non è perfetto e si fa beffare sul palo di competenza, ma il gesto tecnico resta bellissimo.

Attaccanti:

Emilio Volpicelli (Sambenedettese): a 3 minuti dalla fine segna il gol del pareggio ponendo fine all’assedio dei padroni di casa. Sarebbe stata dura digerire un’altra sconfitta casalinga.

Francesco Nicastro (Padova): fredda Chiesa con un fulmine da centro-area che non lascia scampo all’intera retroguardia della Virtus Verona. Nella circostanza splendida la sgroppata di Fazzi.

Tommaso Biasci (Carpi): decide la partita sul finire del primo tempo con una conclusione che non lascia scampo al portiere del Cesena.

Allenatore

Giancarlo Riolfo (Carpi): non la miglior prestazione della sua gestione, ma tanta concretezza e un successo che potrebbe proiettare la squadra verso posizioni di classifica ancora più importanti.