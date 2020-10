focus Serie C, occhio agli svincolati: ecco le occasioni del Girone C

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, è tempo di guardare ai giocatori rimasti svincolati. Dopo una sessione così particolare come quella appena andata in archivio sono molte le "occasioni" a costo zero a disposizione della venti società che lo scorso anno hanno militato nel Girone C di Serie C.

Svariati rumors, soprattutto intorno all'attaccante l'attaccante Andrea Repossi.

Di seguito, riportiamo l'elenco dei calciatori che erano attivi nel campionato di Serie C 2019/2020, Girone C, e attualmente sono senza squadra:

PORTIERI: Stefano Addario (Rieti), Pietro Cavagnaro (Picerno), Emanuele Geria (Reggina), Richard Marcone (Ternana), Emanuele Nordi (Sicula Leonzio), Fabio Pegorin (Rieti), Roberto Pini (Viterbese), Mattia Scevola (Paganese),

DIFENSORI: Antonio Aquilanti (Rieti), Matteo Brumat (Picerno), Valerio Cardamone (Bisceglie), Layousse Diallo (Bisceglie), Maoudo Diallo (Rieti), Corentin Fiore (Teramo), Francesco Karkalis (Bisceglie), Filippo Oliana (Monopoli), Maicol Origlio (Rende), Vincenzo Polito (Cavese), Antonio Sepe (Potenza), Lorenzo Vignati (Rieti), Andrea Zaffagnini (Picerno), Walter Zullo (Avellino)

CENTROCAMPISTI: Mady Abonckelet (Bisceglie), Gennaro Armeno (Bisceglie), Cristian Caccetta (Paganese), Walter Cozza (Sicula Leonzio), Simone De Marco (Avellino), Alessandro Di Paolantonio (Avellino), Alessio Donnarumma (Picerno), Duilio Evangelista (Avellino), Nicolas La Vigna (Picerno), Matias Mancini (Picerno), Alessandro Marchi (Rieti), Lorenzo Melli (Picerno), Albert Rafetraniaina (Bisceglie), Marco Romizi (Picerno), Vittorio Triarico (Monopoli), Giordano Trovade (Bisceglie), Alessio Tuttisanti (Monopoli)

ATTACCANTI: Diego Albadoro (Avellino), Steve Beleck (Catania), Caetano Calil (Paganese), Giacomo Cecconi (Picerno), Davide Di Molfetta (Catania), Amil Gassama (Potenza), Antonio Isgrò (Potenza), Salvatore Longo (Bisceglie), Mario Pacilli (Viterbese), Andrea Repossi (Ternana), Francesco Ripa (Picerno), Boubacarr Sambou (Picerno), Francesco Vivacqua (Rende)