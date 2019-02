FOCUS TMW - Serie C, top del 11 gir. C: un eurogol di Tulli decide il derby

Modulo 4-3-3

Juve Stabia capolista rimasta imbattuta grazie al rigore sbagliato dal Catanzaro. La sfida siciliana delle inseguitrici la vince il Trapani ai danni del Catania. Pesanti vittorie in trasferta per Monopoli, Rieti e Siracusa. In casa vincono Sicula e Viterbese. Pari e patta tra Reggina e Potenza. Ancora una rinuncia (quarta) per il Matera, non presentatosi al cospetto della Cavese, sarà escluso, salvo clamorose sorprese, dal campionato. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiseiesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Pasquale Pane (Sicula Leonzio): a una squadra giovane e in parte inesperta serviva una guida autorevole tra i pali. Nel finale si oppone a tutti i tentativi del Bisceglie contribuendo alla conquista di un successo fondamentale per mister Torrente, per la società e per la tifoseria.

Difensori

Daniele Celiento (Catanzaro): ha prevalso la volontà di non perdere nel big match di giornata. Non a caso prevalgono le difese e lui, tra i giallorossi, è stato il più bravo e continuo. Costantemente in anticipo sugli attaccanti stabiesi, elegante in qualche uscita palla al piede.

Angelo Gigli (Rieti): Capuano è un allenatore meticoloso che basa molto sulla fase difensiva, non gli avrebbe dato spazio se non lo avesse reputato un baluardo. Contro la Vibonese è stato uno dei migliori, bravo a non perdere la calma nei momenti di maggiore tensione di una gara nervosissima.

Stefano Scognamillo (Trapani): Marotta è cliente scomodo, lo argina con disinvoltura. Preciso nei raddoppi di marcatura su Di Piazza. Applicazione perfetta della tattica del fuorigioco.

Roberto Vitiello (Juve Stabia): l’emblema di una delle difese meno perforate d’Italia, un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico di Caserta. Forse la miglior performance da inizio stagione, vale ancora di più perché permette di tenere a debita distanza il Catanzaro.

Centrocampisti

Alessandro Mastalli (Juve Stabia): nel post partita ha ringraziato il pubblico per la spinta costante, ormai da tempo ha conquistato la gente. Il Tonali della C si sta consacrando ad altissimi livelli, in mediana tutti i palloni più delicati passano dai suoi piedi. E non ne sbaglia uno.

Diego Cenciarelli (Viterbese): la sua squadra esprime un gran calcio, merito anche di un centrocampista completo e che Calabro sta rispolverando a livelli altissimi. Recupera tantissimi palloni in ogni zona del campo, esce stremato a 2 minuti dalla fine abbracciato da tutti i compagni.

Francesco Marano (Sicula Leonzio): gioca un’ora e, nel primo tempo, è tra i pochi calciatori a non perdere mai la lucidità nonostante le evidenti difficoltà. Se i suoi compagni restano in gara e la ribaltano lo devono anche a lui.

Attaccanti

Iacopo Cernigoi (Rieti): sull’asse Gondo-Maistro matura il suo primo gol con la nuova maglia, da attaccante di razza effettua il movimento giusto e si libera dalla marcatura del diretto avversario. Impiega 19 minuti per entrare nel tabellino dei marcatori.

Giacomo Tulli (Trapani): prodezza balistica impressionante per un attaccante che inizia in panchina e finisce da eroe. Una rovesciata incredibile che permette ai granata di vincere il derby con il Catania e di accorciare le distanze sulla Juve Stabia. Straordinario.

Talla Souarè (Siracusa): sfrutta un lungo rilancio del portiere e un’indecisione dei centrali difensivi del Rende per incunearsi in area e segnare un gol bello quanto pesante per la classifica.

Allenatore

Ezio Capuano (Rieti): già a Cava si era vista una squadra coraggiosa, propositiva e pericolosa. La Vibonese ha pagato a caro prezzo la doppia inferiorità numerica, ma la mano dell’allenatore salernitano si vede e può contribuire alla salvezza diretta.