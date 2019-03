Foggia a D'Agostino? La smentita della Casertana

© foto di Giuseppe Scialla

Attraverso una nota ufficiale la Casertana ha smentito le voci di un possibile ingresso del presidente campano Giuseppe D’Agostino nel Foggia calcio: “La proprietà della Casertana FC smentisce categoricamente le notizie apparse questa mattina su testate nazionali e locali che vorrebbero il presidente Giuseppe D’Agostino interessato ad un ingresso nel Foggia Calcio. Tale chiarimento si ritiene opportuno, soprattutto nel rispetto del lavoro che si continua a portare avanti quotidianamente all’ombra della Reggia e dei tifosi che seguono con passione, e giustificata ansia, le vicende rossoblu. Il malumore espresso dal presidente Giuseppe D’Agostino, in seguito ai fatti che hanno recentemente interessato la Casertana FC, e l’espressa volontà di porre fine alla propria esperienza alla guida del club al termine della stagione in corso, non devono essere oggetto di speculazione alcuna. - si legge ancora nella nota - La famiglia D’Agostino ha sempre dimostrato di operare in assoluta trasparenza, preferendo sempre la chiarezza e la schiettezza, a inutili e stucchevoli sotterfugi; non è suo costume muoversi nell’ombra. Come è sempre stato, tutte le vicende e le decisioni che riguarderanno l’attuale proprietà saranno puntualmente rese pubbliche.

Il rispetto e la chiarezza muoveranno l’operato di questa società fino all’ultimo giorno in cui sarà chiamata a gestire, con profondo rispetto, un club con un valore storico e simbolico indiscutibile”.