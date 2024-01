Ufficiale Picerno, arriva dal Napoli l'esterno 2003 Giuseppe D'Agostino

L’AZ Picerno comunica di aver perfezionato l’acquisto del calciatore classe 2003 Giuseppe D’Agostino dal Napoli. Ala sinistra per vocazione, Giuseppe cresce nel settore giovanile del Napoli, per poi approdare per la prima volta in Serie C alla Juve Stabia nel 2022/2023: matura 35 presenze complessive, impreziosite da 5 goal.

Nella stagione ancora in corso passa, sempre in Serie C, al Monopoli, squadra in cui disputa 21 gare, realizzando un goal e due assist. Tra i profili più interessanti e di maggiore spicco del panorama giovanile, D’Agostino arriva a Picerno rafforzando la batteria offensiva a disposizione di Emilio Longo.