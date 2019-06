Foggia, settimana clou per il possibile passaggio di proprietà

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spazio alla situazione in casa Foggia sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno in edicola che parla di possibile svolta in settimana per una schiarita societaria e col possibile ingresso di nuovi soci: “È la settimana cruciale per il futuro del Foggia, da oggi si entra nella fase clou, nodi societari e tecnici da sciogliere, trattative per l’ingresso di nuovi soci da stringere e iscrizione al prossimo campionato da perfezionare. - continua il quotidiano soffermandosi sui nuovi soci – La trattativa è avviata da alcune settimane, ma c’è mistero sui compratori. L’intermediario è lo studio legale Tonucci&Partners. Affare che se dovesse andare in porto potrebbe segnare, dopo 4 anni, la fine dell’esperienza dei patron Fedele e Franco Sannella al timone del Foggia Calcio. Si spera di arrivare al closing nelle prossime ore, entro questa settimana si saprà comunque se la fumata sarà bianca o nera”.