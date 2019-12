Quando l'apertura del mercato è ormai prossima, in casa Triestina, dalle colonne de Il Piccolo, è mister Carmine Gautieri a fare il punto della situazione su ciò che potrebbe servire alla formazione alabardata: "A gennaio parte un altro campionato, ecco perché dico che bisogna sbagliare il meno possibile, ottimizzare di più e migliorare la mentalità. I tifosi sappiano che darò sempre il massimo per regalare loro tante soddisfazioni. Milanese capisce al volo come può migliorare il gruppo, ma di certo va migliorata la rosa sotto certi aspetti. Servono giocatori che facciano al caso nostro non solo sul piano tecnico, ma ragazzi che capiscano anche che devono sudare la maglia e dare l’anima, che capiscano l’importanza della piazza. Altrimenti meglio non arrivi nessuno".