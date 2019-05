Gavorrano, quattro club di Serie C puntano l'attaccante Jukic

Fonte: Tuttoc.com

Dopo l'avventura col Gavorrano è pronto il ritorno in Serie C per Andrea Jukic, attaccante romano classe 1993. Il giocatore, autore di 16 gol in 24 presenze fra i Dilettanti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe finito nel mirino di Teramo, Sambenedettese, Albinoleffe e Ravenna.