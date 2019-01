Fonte: tuttoc.com

Alberto Gilardino ha appeso negli scorsi mesi gli scarpini al chiodo e si è seduto in panchina, decidendo di iniziare la sua scalata da Rezzato in Serie D, al fianco di Luca Prina, il tecnico che lo allenava quando ancora giocava nei Giovanissimi della Biellese. Ai colleghi del Corriere di Brescia, l'ex attaccante di Fiorentina, Parma e Milan ha messo a tacere le voci che sul finire dell'estate parlavano di offerte per continuare a giocare, come quella del Monza di Berlusconi e Galliani: "Assolutamente no. Non ho ricevuto offerte degne di essere prese in considerazione. Dopo un’estate fatta di tante telefonate e attese, ho deciso di non aspettare più e cambiare mestiere".