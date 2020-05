Gozzano, Casella: "Giocare solo i play out non risolve il problema, al massimo lo riduce"

vedi letture

Il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella intervistato da La Stampa ha parlato non solo della ripartenza dei campionati, ma anche dell'eventualità di giocare solo i play out: “Gli attuali protocolli sono quasi impossibili da rispettare e non ci aspettavamo una decisione simili dal Consiglio Federale. Giocare solo i play out? Non è diminuendo le gare che si risolve il problema, al massimo lo riduce e per questo noi ci sentiremmo comunque danneggiati”.