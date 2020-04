Gozzano, Casella: "Semiprofessionismo salvezza per la C. Ma i tempi non sono brevi"

Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano, intervenuto ai microfoni di notiziariocalcio.com, sul tema del futuro della Serie C ha dichiarato: “Io credo che il semiprofessionismo salverebbe il calcio di Serie C, soprattutto a livello economico. Non essendo la Serie C autosufficiente, bisogna arrivare in qualche modo ad abbassare i costi. Penso però che non sia allo stesso tempo una soluzione facilmente attuabile nel breve periodo: ci vogliono mesi per preparare simili riforme. Si rischia di non trovare l’accordo di tutte le componenti. Alla fine la scelta più semplice sarebbe quella di fermarsi e capire come potersi riorganizzare per il prossimo anno. Noi siamo una realtà “snella”, con pochi costi di struttura, però, in generale, in Serie C, ci sono squadre che hanno costi altissimi, e che non possono dire di comporre una squadra con soli giovani: si perderanno sponsor ed entrate di botteghino. Un’altra cosa che penso legata alla questione sponsor: sapendo che l’anno prossimo si giocherà molto probabilmente un intero girone a porte chiuse, come si può andare a chiedere le collaborazioni? Noi comunque, nel nostro piccolo, avevamo sempre 800-900 persone allo stadio, e permettevamo agli sponsor di avere visibilità sul territorio, ma adesso come si farà? Bisogna pianificare la prossima stagione senza far morire troppe società. Anche la questione ripescaggi dalla Serie D va ben focalizzata: siamo sicuri che si arriverà ad avere una Serie C composta da 60 squadre? Molte non riusciranno ad iscriversi”.