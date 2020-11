Grosseto, Ceri: "Se in C diamo noia lo dicano: ci facciamo da parte. Troppe cose contro di noi"

"Se il Grosseto in Lega Pro dà noia ce lo dicano e ci facciamo da parte. Noi siamo gente per bene. Sono inaccettabili le parole del direttore di gara: oggi il calcio ha dimostrato come non sia più uno sport credibile. Troppe le cose accadute nelle ultime settimane sempre contro di noi": così, a margine del confronto contro il Lecco, il vicepresidente del Grosseto Simone Ceri, che ha parlato dalle colonne de Il Tirreno - ed. Grosseto.

Gli episodi ieri contestati sono stati la rete annullata ad Andrea Ciolli (l'arbitro aveva ravvisato una carica di Riccardo Cretella sul portiere avversario) e la conseguente espulsione di mister Lamberto Magrini.