Grosseto, per la porta sondaggi per Farroni della Reggina

Ha fatto un pensiero ad Alessandro Farroni il Grosseto, in cerca di rinforzi dopo il ritorno tra i professionisti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, i toscani hanno effettuato un sondaggio per il portiere di proprietà della Reggina neopromossa in Serie B. Cresciuto nel Perugia, il classe '97 è legato agli amaranto da un contratto fino al 2022 e in questa stagione ha raccolto tre presenze tra Coppa Italia-Serie C e Coppa Italia.