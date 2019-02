© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta interna contro l'Imolese, il tecnico del Gubbio Giuseppe Galderisi ha analizzato: "Non sono contento del risultato - riporta gubbiofans.it - E pensare che eravamo partiti bene, poi loro sono stati bravi a gestire l'incontro. Noi abbiamo commesso troppi errori individuali, dal presunto mani del primo gol all'errore di Malaccari che ha portato al loro raddoppio. Ci è mancata la profondità e la padronanza del palleggio mentre l'Imolese ci ha tenuti lontani dall'area. Purtroppo non siamo riusciti ad incendiare la partita, come è avvenuto altre volte".