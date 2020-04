Gubbio, Lakti: "Prematuro parlare di ripresa. Fiorentina? Spero di giocarmi le mie carte"

Il centrocampista del Gubbio Erald Lakti ha parlato ai taccuini di TuttoC.com del momento che sta attraversando il calcio italiano: "Parlare di ripresa in questo periodo è un po' prematuro, al momento c’è solo da aspettare che la situazione migliori. A decidere saranno poi gli organi predisposti, non noi". Fra i temi trattati nella chiacchierata anche la sua esperienza in ritiro con la Fiorentina: "Sono già stato in ritiro con la prima squadra lo scorso anno, poi sono stato mandato in prestito al Gubbio per fare la prima esperienza tra i professionisti. Spero di giocarmi le mie carte in ritiro anche quest’estate, dopodiché vedremo come proseguire".