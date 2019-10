Gubbio, ritorno al passato: Giammarioli e Torrente per la svolta

© foto di Giuseppe Scialla

Un vero e proprio ritorno al passato in casa Gubbio. Dopo l’esonero del tecnico Federico Guidi e la dimissioni del direttore sportivo Giuseppe Pannacci il club umbro è pronto a ripartire da un duo che evoca grandi ricordi. Nella giornata di oggi infatti, salvo sorprese, dovrebbero tornare Stefano Giammarioli, come ds, e Vincenzo Torrente, come allenatore. Due protagonisti – assieme a Gigi Simoni – della cavalcata dalla C2 alla Serie B fra il 2009 e il 2011.