Corriere del Mezzogiorno: "Il Bari si veste da grande: poker al Pisa"

Il Corriere del Mezzogiorno, edizione di Bari, fa il punto in casa biancorossa e analizza soprattutto il successo per 4-2 in amichevole col Pisa: "Il Bari si è imposto con il punteggio di 4-2, grazie alle reti, oltre che di Perrotta, anche di Antenucci, Kupisz (l’aveva predetto in conferenza stampa) e Simeri su calcio di rigore. Ma non è questo il punto. Quando mancano solo due giorni alla conclusione del ritiro di Bedollo, il tecnico marchigiano cercava certezze e verifiche nei suoi. E per quanto sia ancora prematuro mettere “i puntini sulle i”, qualche risposta è arrivata. Ottime le prestazioni di Antenucci, Kupisz e del portiere Frattali (una sicurezza nel primo tempo con alcuni salvataggi provvidenziali), così come hanno ben figurato Perrotta e Hamlili. Molto bene il 4- 4-2 della ripresa, buone indicazioni anche dal 4-3-3 utilizzato nella prima frazione. Qualche sbavatura si è fatta registrare in difesa (per il Pisa a segno due volte Siega), mentre alcuni giocatori, soprattutto in mezzo al campo (Scavone non è ancora al top) devono crescere. Tempo al tempo, ma di sicuro le premesse per una stagione da protagonisti ci sono tutte".