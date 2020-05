Corriere dello Sport: “Ghirelli chiude, ma la C si spacca”. Tiene banco la 4^ promossa

“Ghirelli chiude, ma la C si spacca” è questo il titolo con il quale il Corriere dello Sport ha deciso di raccontare l’assemblea di Lega Pro andata in scena ieri. “Voto per la fine anticipata del campionato - si legge ancora -. Monza, Reggina e Vicenza promosse in B da prime. Ma sui criteri per stabilire chi sale da 4^ i club di dividono”.